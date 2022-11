Borse europee in rally, Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, compresa Piazza Affari. Gli investitori restano concentrati sui rialzi dei tassi di interesse delle banche centrali mentre guardano anche alle elezioni in USA di metà mandato dell'8 novembre.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 0,9991. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 93,65 dollari per barile.Sulla Borsa di Milano spicca la performance positiva di TIM che porta a casa un guadagno di oltre 10 punti percentuali sulle ipotesi di accelerazione sul piano Minerva di Fratelli d'Italia che prevede un'offerta di CDP per poi scorporare la rete.in luce, con un ampio progresso dell'1,50%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,48%; mentre è stabile. Seduta positiva per il listino milanese, che porta a casa un guadagno dello 0,90% sul; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 25.195 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 10,65%.Effervescente, con un progresso del 4,02%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,73%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,73%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,87%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,86%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.di Milano,(+8,45%),(+6,15%),(+6,01%) e(+5,76%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,04%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.