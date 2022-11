Mercati europei positivi, a Piazza Affari brilla TIM

TIM

(Teleborsa) -. A sostenere il sentiment degli investitori è anche una in crescita più delle attese a settembre (ha segnato un +0,6% su base mensile, dopo una contrazione rivista al ribasso dell'1,2% ad agosto). Inoltre, a novembre, ilnella zona euro è migliorato a novembre per la prima volta in tre mesi,Sul fronte europeo, oggi e domani sono in programma le, mentre mercoledì la Commissione svelerà le linee guida per la riforma del Patto di stabilità e crescita e modernizzare la sua politica fiscale.Sulla Borsa di Milano spicca ladi(sulle ipotesi di accelerazione sul piano Minerva di Fratelli d'Italia che prevede un'offerta di CDP per poi scorporare la rete) e quelladi(che secondo l'FT è in contrasto con la BCE per quanto riguarda i piani di restituire contanti agli azionisti e per la sua mancata uscita dalla Russia).Fuori dal principale indice,(dopo la vittoria nel derby d'Italia per 2 a 0 contro l'Inter) e(che venerdì era stata colpita dalle vendite post conclusione dell'aumento di capitale).Sul mercato Euronext Growth Milan, sale, chevolontaria totalitaria annunciata da Palladio Holding e dalla controllate con obiettivo il delisting. Soffre, che sta valutando l'opportunità di effettuare nei prossimi mesisia sotto forma di debito che di simil equity per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 0,9973. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 92,66 dollari per barile. Ilscambia in leggero ribasso sulla piazza di Amsterdam.Scende lo, attestandosi a +214 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,41%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,83%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,18%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,74% sul; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,81%. Buona la prestazione del(+1,33%); come pure, in rialzo il(+1,24%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'8,24%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,52%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,45%.Buona performance per, che cresce del 3,37%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,55%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,27%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,90%),(+5,56%),(+5,49%) e(+5,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,06%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,46%.Tentenna, che cede l'1,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,87%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,2%)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,7%)08:45: Partite correnti (preced. -5,1 Mld Euro)08:45: Occupazione, trimestrale (preced. 0,5%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,4%).