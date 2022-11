Positive Milano e Francoforte dopo produzione tedesca oltre le attese

TIM

(Teleborsa) -. A sostenere il sentiment degli investitori è anche una in crescita più delle attese a settembre (ha segnato un +0,6% su base mensile, dopo una contrazione rivista al ribasso dell'1,2% ad agosto). Sul fronte europeo, oggi e domani sono in programma le riunioni di Eurogruppo e Ecofin, mentre mercoledì la Commissione svelerà le linee guida per la riforma del Patto di stabilità e crescita e modernizzare la sua politica fiscale.Sulla Borsa di Milano spicca ladi(sulle ipotesi di accelerazione sul piano Minerva di Fratelli d'Italia che prevede un'offerta di CDP per poi scorporare la rete) e quelladi(che secondo l'FT è in contrasto con la BCE per quanto riguarda i piani di restituire contanti agli azionisti e per la sua mancata uscita dalla Russia).Fuori dal principale indice,(dopo la vittoria nel derby d'Italia per 2 a 0 contro l'Inter) e(che venerdì era stata colpita dalle vendite post conclusione dell'aumento di capitale).Sul mercato Euronext Growth Milan, sale, chevolontaria totalitaria annunciata da Palladio Holding e dalla controllate con obiettivo il delisting. Soffre, che sta valutando l'opportunità di effettuare nei prossimi mesisia sotto forma di debito che di simil equity per rafforzare la struttura finanziaria e patrimoniale.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 0,9955. Giornata negativa per l', che continua la seduta a 1.644,3 dollari l'oncia, in calo dell'1,08%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,81% e continua a trattare a 91,86 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +210 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,40%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,71%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,07%, eè stabile, riportando un moderato -0,02%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,45%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 25.324 punti. Sale il(+1,02%); come pure, positivo il(+0,85%).di Milano, troviamo(+6,96%),(+3,18%),(+2,38%) e(+2,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,56%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,85%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,83%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,45%),(+4,87%),(+3,78%) e(+3,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,52%.Tra lepiù importanti:08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,2%)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,7%)08:45: Partite correnti (preced. -5,1 Mld Euro)08:45: Occupazione, trimestrale (preced. 0,5%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,4%).