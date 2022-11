DuPont, utili trimestrali in calo. Nuovo buyback

DuPont

Celanese

(Teleborsa) -, colosso statunitense attivo nel settore chimico, ha registratopari a 3,3 miliardi di dollari nel, in aumento del 4% (le vendite organiche sono aumentate dell'11%). L'della società è sceso a 376 milioni di dollari, o 73 centesimi per azione, da 404 milioni di dollari, o 75 centesimi per azione, un anno prima."Nonostante un contesto macroeconomico perdurante e difficile, caratterizzato da una sostanziale inflazione dei costi, abbiamo ottenuto una performance finanziaria superiore alle attese su top e bottom linea attraverso un'esecuzione operativa disciplinata, comprese le necessarie", ha affermato il"La chiusura della cessione di M&M ala scorsa settimana è stato un evento fondamentale per DuPont, che ha portato avanti la nostra strategia di- ha continuato - Con la vendita di M&M ora completata, stiamo restituendo un sostanziale eccesso di capitale agli azionisti, rafforzando anche ulteriormente il nostro bilancio per mantenere la flessibilità finanziaria".Il consiglio di amministrazione ha infatti approvato unda 5 miliardi di dollari (con previsto programma di riacquisto accelerato di azioni da 3,25 miliardi di dollari che sarà eseguito presto) e annunciato l'intenzione di ritirare 2,5 miliardi di dollari dicon scadenza a novembre 2023.