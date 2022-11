Kherson, Mosca si ritira: l'ordine del ministro della Difesa Shoigu

(Teleborsa) - Il ministro della Difesa russoha ordinato alle truppe didi ritirarsi dalla città di Kherson. Lo conferma la Tass. La stessa notizia era arrivata nel pomeriggio ma da fonti ucraine.Laricevuto dal comandante delle forze russe in Ucraina, generale Surovikin. Quest'ultimo ha detto che dalla regione sono stati evacuatie ha accusato gli ucraini di avere bombardato scuole, ospedali e gli stessi civili evacuati al di là del fiume Dnepr. Le truppe saranno rischierate proprio sulla riva sinistra del corso d'acqua, per organizzare una nuova linea difensiva. Sulla riva destra del fiume le forze russe rischiavano un isolamento totalespiega l'agenzia di Mosca Interfax.Laera stata anticipata dal consigliere dell'amministrazione regionale di Kherson in esilio, Sergii Khlan. "Oggi i russi hanno effettivamente iniziato a far crollare l'intera linea del fronte in direzione della città e hanno iniziato una ritirata di massa. Nella direzione di Berislav, gli occupanti sono scomparsi da un certo numero di località. Ise ne vanno in massa, ma quando se ne vanno fanno saltare in aria i ponti" aveva riferito a Espreso Tv. In tutto le strutture distrutte nella regione sono cinque: quella di Daryiv e Tyagin, all'uscita da Snigurivka sul canale, successivamente quelli di Novokairy e di Mylovi.E proprio mentre venivano diffuse le prime voci sull'abbandono della città ucraina,tramite la portavoce del ministro degli Esteri Maria Zakharova, aveva dichiarato di essere aperta ai negoziati sulla base dellama di non trovare disponibilità al dialogo da Kiev. I vertici ucraini però non sono dello stesso avviso.