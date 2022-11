Piazza Affari positiva in un'Europa cauta grazie alle trimestrali

Iveco

(Teleborsa) -. I listini europei si muovono comunque in maniera contrastata, con l'attenzione degli investitori sul dato dell'inflazione statunitense atteso domani e sui risultati delle elezioni americane di metà mandato.per, che ha nuovamente rivisto al rialzo le stime sul 2022 dopo i conti in crescita del terzo trimestre, e per, che ha migliorato la guidance sul 2022 e deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo ordinario dell'esercizio 2022.Fuori dal FTSE MIB,, che ha confermato i target 2022 e raggiunto un backlog a livelli record.per, che dopo il +7% di ieri registra un +9% grazie agli ottimi risultati trimestrali e all'aggiornamento del giudizio di Morgan Stanley che passa a Buy.Sul fronte delle nuove quotazioni, è stata ammessa alle negoziazioni su. Avvio delle negoziazioni fissato all'11 novembre 2022 per la società bergamasca che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-2,24%), che ha toccato 86,92 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +200 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,27%.giornata moderatamente negativa per, che scende di un frazionale +0,16%, piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,36%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 25.735 punti. In frazionale progresso il(+0,44%); con analoga direzione, poco sopra la parità il(+0,32%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in calo di 388,4 milioni di euro, rispetto ai 2,08 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,54 miliardi di azioni, rispetto ai 0,94 miliardi precedenti.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 5,54%.Svettache segna un importante progresso del 4,07%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,64%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,08%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,77%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,89%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,35%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.del FTSE MidCap,(+9,31%),(+5,56%),(+4,92%) e(+3,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,44%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,45%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,25%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.