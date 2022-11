Aeffe, ricavi 9 mesi in crescita del 10,8% grazie a traino Stati Uniti

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha conseguito neidel 2022per 277,1 milioni di euro, rispetto a 250 milioni di euro del 2021 (+10,8% a tassi di cambio correnti, +10% a tassi di cambio costanti). In un contesto di crescita generalizzata in tutte le aree geografiche (ad eccezione del Far East) e in particolare nel canale Retail, il gruppo ha registrato una forte accelerazione in particolare negli(+22,3%).L'è stato pari a 37 milioni di euro, rispetto a 36 milioni dei primi nove mesi del 2021. La situazione contingente in Cina legata al perdurare delle dinamiche sanitarie ha influito sulle vendite nell'area con conseguente penalizzazione dell'EBITDA, a seguito dei costi sostenuti per la riorganizzazione della distribuzione locale. L'è stato pari a 4,7 milioni di euro rispetto a 23,2 milioni dei primi nove mesi del 2021 (di cui 15 milioni rivenienti da partite straordinarie)."Nonostante il difficile contesto congiunturale, il gruppo ha registrato una progressione a doppia cifra dei ricavi, sia nel segmento pret-à-porter sia nelle calzature e pelletteria, con un andamento positivo di tutti i brand nella maggior parte dei mercati - ha commentato- Il gruppo sta operando in maniera pronta e determinata, implementando una serie di iniziative, tra cui un piano di significativi investimenti per il rinnovamento strategico di Moschino in termini di posizionamento del brand e di riorganizzazione sul fronte retail in Cina, in attesa di un allentamento delle attuali restrizioni e con aspettative di benefici anche in termini di redditività già nel 2023".L'è pari a 220,3 milioni di euro, in aumento rispetto all'indebitamento di 140,3 milioni a fine settembre 2021. L'indebitamento finanziario al 30 settembre 2022, al netto dell’effetto IFRS 16, è pari a 134,4 milioni di euro (61,3 milioni al 30settembre 2021).