Brillano i mercati europei con l'inflazione USA

(Teleborsa) -, sostenute dal dato sull'inflazione americana scesa più del previsto nel mese di ottobre, che alimenta le aspettative di minori strette sui tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Sul mercato valutario perde terreno il dollaro con il crossin aumento (+0,94%) e raggiunge quota 1,01. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,44%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,29%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,46%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,19% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 26.269 punti.di Piazza Affari, brilla ancora(+4,33%) forte della trimestrale.Ottima performance per, che registra un progresso del 4,19% all'indomani dei conti di bilancio.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,10%.Su di giri(+4,08%) che oggi ha alzato il velo sui risultati del terzo trimestre ed alzato la guidance.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,59%.Tra i(+5,67%),(+4,44%),(+4,39%) e(+3,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -25,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Tra ledi maggior peso:10:00: Produzione industriale, mensile (atteso -1,5%; preced. 2,3%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,9%; preced. 2,9%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8%; preced. 8,2%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 218K unità).