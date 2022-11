Borse europee positive. A Milano bene banche ed energia

Nexi

(Teleborsa) -, che beneficiano anche dell'avvio in rialzo dei principali indici di Wall Street, dopo che i prezzi alla produzione statunitensi sono aumentati meno del previsto a ottobre. Sempre sul fronte macroeconomico, Eurostat ha comunicato questa mattina chedello 0,2% su base trimestrale nel periodo luglio-settembre, per un aumento del 2,1% su base annua. Anche l'occupazione dell'Eurozona è aumentata.da parte didella. "La vendita potrebbe rientrare, a nostro avviso, tra le azioni recentemente indicate dal management per compensare gli headwinds regolamentari attesi entro il 1Q23 (circa 45bps)", hanno scritto gli analisti diIn rialzo, che ha firmato un accordo perdi una quota del 35% in Kennedy Capital Management (un gestore indipendente specializzato in azioni statunitensi Small e Mid Cap) e, che ha completato con successo l'emissione di unper un ammontare complessivo di 300 milioni di euro.Diversi titoli si muovono grazie aibeneficia del fatto che JPMorgan ha migliorato il target price a 50 da 45 dollari.è spinta dall'upgrade di Jefferies a "Buy" da "Hold". Sempre Jefferies ha migliorato i target price suLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,47%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.769,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 86,28 dollari per barile.Torna a scendere lo, attestandosi a +194 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre ilsi attesta al 4,03%.resta vicino alla parità(+0,32%), contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,21%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,49%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 24.700 punti a +0,42%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.735 punti. Sulla parità il(-0,13%); variazioni negative per il(-1,06%).Ilin Borsa di Milano resta attorno ai livelli della vigilia: dai dati di chiusura, risulta infatti che il controvalore totale è stato pari a 1,9 miliardi di euro, con una variazione dell'1,59%, rispetto ai precedenti 1,87 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, ottima performance per, che registra un progresso del 4,98%. Exploit di, che mostra un rialzo del 4,74%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,44%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,37%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,84%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,92%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,12%.Tra i(+6,99%),(+4,40%),(+3,53%) e(+3,08%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,95%. In perdita, che scende del 3,81%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,66%.scende del 3,28%.