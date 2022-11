Giornata debole per Wall Street. Focus su vendite al dettaglio

Target

Lowe's

Walmart

Home Depot

Nvidia

Cisco

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

(Teleborsa) -. Dati macroeconomici forti rafforzano infatti le attese per un continuo. Nel mese di ottobre 2022, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno registrato una variazione positiva dell'1,3%, migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un incremento dell'1%.Sempre sul fronte macroeconomico, sono risultati in diminuzione iUSA a ottobre 2022. Peggiore delle attese lanegli Stati Uniti nel mese di ottobre 2022.Per quanto riguarda le, prima dell'apertura del mercato hannoha abbassato le sue aspettative su ricavi e profitti per il quarto trimestre, dopo un crollo degli utili nel terzo trimestre del 2022 e una domanda in raffreddamento.ha modificato la guidance per l'intero anno 2022, dopo una trimestrale oltre le attese degli analisti.erano arrivati i conti di(che ha migliorato la guidance per l'intero esercizio e ha approvato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni da 20 miliardi di dollari) e(che ha ribadito l'outlook per l'anno fiscale dopo un altro trimestre sopra le attese del mercato).arriveranno i risultati trimestrali diandIlsi posiziona sulla parità a 33.581 punti. L'mostra una discesa dello 0,31% a 3.979 punti. Negativo il(-0,81%).