In rosso la Borsa americana. Outlook Target preoccupa intero settore retail

(Teleborsa) -dopo la lettura sopra alle attese delle vendite al dettaglio. Dati macroeconomici forti rafforzano infatti le attese per un continuoda parte della Banca centrale statunitense. Inoltre, le cupe previsioni di vendita dihanno innescato nuoveNel mese di ottobre 2022, le hanno registrato una variazione positiva dell'1,3%, migliore delle attese degli analisti che avevano stimato un incremento dell'1%.Sempre sul fronte macroeconomico, sono risultati in diminuzione iUSA a ottobre 2022. Peggiore delle attese lanegli Stati Uniti nel mese di ottobre 2022. Sono diminuite oltre le attese lein USA nell'ultima settimana. Si deteriora ancora laUSA, sintetizzata dall'indice NAHB.Per quanto riguarda le, prima dell'apertura del mercato hannoha abbassato le sue aspettative su ricavi e profitti per il quarto trimestre, dopo un crollo degli utili nel terzo trimestre del 2022 e una domanda in raffreddamento.ha modificato la guidance per l'intero anno 2022, dopo una trimestrale oltre le attese degli analisti.erano arrivati i conti di(che ha migliorato la guidance per l'intero esercizio e ha approvato una nuova autorizzazione al riacquisto di azioni da 20 miliardi di dollari) e(che ha ribadito l'outlook per l'anno fiscale dopo un altro trimestre sopra le attese del mercato).arriveranno i risultati trimestrali diandIlsi posiziona sulla parità a 33.611 punti (+0,06%). L'mostra una discesa dello 0,51% a 3.971 punti. Negativo il(-1,06%).In cima alla classifica deicomponenti il(+2,10%),(+1,77%),(+1,19%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano sua -3,33%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,06%. Sotto pressioneche accusa un calo del 2,08%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.Tra idel(+1,93%),(+1,41%),(+1,38%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, a -7,30%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,30%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,11%. In perdita, che scende del 5,46%.