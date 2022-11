Borse europee deboli. Milano inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono in calo le principali borse europee dopo che la lettura sopra le attese delle vendite al dettaglio americane ha rafforzato le aspettative per un continuo inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve e la pubblicazione della trimestrale di Target, società retail USA che ha riacceso i timori sull’arrivo di una recessione negli Stati Uniti.Sul mercato valutario, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,68%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +196 punti base, aumentando di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,94%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%: gli occhi sono puntati sul Cancelliere dello scacchiere, Hunt, che presenterà il piano fiscale.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,40%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,28% sul; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.467 punti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,33%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,15%.Composta, che cresce di un modesto +0,93%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,88%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,67%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,31%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,09%.di Milano,(+3,06%),(+2,86%),(+1,81%) e(+1,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,10%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,65%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,38%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,31%.Tra ledi maggior peso:01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.610 Mld ¥; preced. -2.094,3 Mld ¥)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,2%)11:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,7%; preced. 9,9%)14:30: PhillyFed (atteso -6,2 punti; preced. -8,7 punti)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,51 Mln unità; preced. 1,56 Mln unità).