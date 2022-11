Wall Street in ribasso dopo commenti hawkish e dati macro contrastanti

Macy's

Kohl's

Cisco Systems

Nvidia

Applied Materials

Palo Alto Networks

Ross Stores

Gap

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

(Teleborsa) -, dopo la diffusione di dati macroeconomici contrastanti e soprattutto dopo commenti hawkish da parte di un funzionario della Federal Reserve. La preoccupazione del mercato è che la Banca centrale statunitense continuerà con la suaA spaventare i mercati sono stati i commenti di, presidente della Federal Reserve Bank of St. Louis, secondo cui la banca centrale statunitense ha ancora molto lavoro da fare prima di riportare l'inflazione sotto controllo. Il funzionario della FED ha dichiarato in un discorso che "" e che "il cambiamento nell'orientamento della politica monetaria sembra aver avuto solo effetti limitati sull'inflazione osservata".I commenti di Bullard sono arrivati il giorno dopo che il presidente della FED di San Francisco, ha affermato che. Ieri sera,(membro del consiglio dei governatori della Federal Reserve) ha suggerito che un aumento di 50 punti base alla prossima riunione della FED potrebbe essere accettabile, dati i segnali che indicano che l'inflazione potrebbe aver raggiunto il picco.Per quanto riguarda le, prima dell'apertura del mercato hanno continuato a rilasciare i dati(dopo che nei giorni scorsi sono arrivati segnali contrastanti da Target, Lowe's, Walmart e Home Depot.ha aumentato la suaannuali dopo un terzo trimestre oltre le attese.ha deciso diper l'intero anno 2022 per la recente volatilità delle tendenze aziendali, i significativi venti contrari macroeconomici e l'inaspettata transizione del CEO.ha aumentato le previsioni relative ai ricavi e agli utili per l'intero anno, mentreha previsto entrate del quarto trimestre al di sotto delle stime.arriveranno i risultati di altre grandi aziende comeSul fronte macroeconomico, sono scese leggermente più delle attese le richieste dinegli USA. Sono invece giunti segnali negativi dalUSA a ottobre 2022.Nessuna particolare turbolenza è arrivata dalla, dopo la fibrillazione provocata dal mini budget dell'ex premier Liz Truss. Il ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt ha annunciato un piano che prevede aumenti dello tasse e tagli della spesa pubblica.Ilaccusa una discesa dello 0,69% a 33.322 punti; sulla stessa linea, l'soffre forti vendite e mostra un -1,22% a 3.917 punti. Negativo il(-1,23%).