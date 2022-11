Sesa acquisisce Mediamente per crescere in data science & analytics

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha siglato un accordo per, società di cui possedeva già una partecipazione pari al 20%, rafforzando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni di Data Science e di analisi e gestione dei dati.Mediamente, nata come startup all'interno dell’incubatore del Politecnico di Torino nel 2012, opera con un organico di circa 45 risorse umane enell'esercizio 2022 pari a 5 milioni di euro, in crescita di oltre il 30% rispetto all'anno precedente, con undi circa il 20%.Il deal è stato siglato dalla società controllata, che in questo modo arricchisce le competenze della, la quale può raggiungere un totale di oltre 100 risorse specializzate e 12,5 milioni di euro di ricavi. È prevista la prosecuzione in qualità di managing partner e il coinvolgimento nel capitale a medio e lungo termine dell'AD di Mediamente, Vincenzo Scinicariello."Nell'attuale fase di evoluzione delle imprese che richiede un crescente impulso di digitalizzazione e sostenibilità,, rafforzando le nostre specializzazioni e soluzioni innovative di Data Science ed Analytics - ha dichiaratodi Sesa - Continuiamo così ad alimentare la nostra crescita attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".Con l'annuncio di quest'ultimo accordo, diventanoche continua così ad alimentare il proprio percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on in settori di importanza strategica per il proprio sviluppo.