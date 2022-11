Borse europee deboli. Su Milano pesa lo stacco cedole

Intesa

Mediobanca

Banca Mediolanum

Poste Italiane

Recordati

Tenaris

Terna

Saipem

Trevi

REVO Insurance

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banco BPM

Leonardo

Prysmian

BPER

Saipem

Nexi

Telecom Italia

Antares Vision

Illimity Bank

Webuild

Rai Way

ERG

Reply

Datalogic

GVS

(Teleborsa) -. A pesare negli scambi della Borsa Italiana è lo previsto oggi da molti big di Palazzo Mezzanotte , tra cui. Tra le ipotesi al vaglio l'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Sulle pensioni il governo lavora a quota 41+62, mentre si va verso il taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi. Sulla flat tax si ipotizza un aumento della soglia fino a 85 mila euro per gli autonomi.Secondo il presidente dell'Associazione bancaria italiana,, governo e parlamento devono lavorare per evitare che il ritardo accumulato dall'Italia nel processo di formazione del bilancio 2023 a causa delle elezioni porti all'. "I mercati e la speculazione sono assolutamente imprevedibili. Il mio auspicio è che ci sia la consapevolezza istituzionale per consentire la conclusione della legge di bilancio entro l'anno" ha sottolineato nel corso di un seminario.In netto ribasso, su cui pesa ladi respingere il ricorso della società e degli altri ricorrenti contro la decisione della Corte d'appello di Algeri dello scorso giugno nell'ambito del procedimento relativo al progetto GNL3 Arzew.Continua ad affondare, in asta di volatilità con un ribasso del 10%, dopo il crollo di venerdì che ha seguito l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione diper complessivi 51 milioni di euro.Oggi rappresentando la terza ammissione da inizio anno sul segmento e portando a 77 il numero di società attualmente quotate su Euronext STAR Milan.L'è in calo (-0,95%) e si attesta su 1,023. Vendite diffuse sull', che continua la giornata a 1.738,1 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 79,4 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +188 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,92%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,47%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e senza slancio, che negozia con un -0,19%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,89%) e si attesta su 24.456 punti; sulla stessa linea, ilperde lo 0,86%, continuando la seduta a 26.450 punti.Leggermente negativo il(-0,51%); sulla stessa linea, in rosso il(-0,78%).di Milano, troviamo(+1,75%),(+1,38%),(+1,29%) e(+1,18%).Le peggiori performance, tra chi non stacca la cedola, si registrano su, che ottiene -5,12%.scende del 2,32%.Calo deciso per, che segna un -1,88%.del FTSE MidCap,(+2,05%),(+1,22%),(+1,12%) e(+1,06%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,54%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,48%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,47%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra ledi maggior peso:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 41,5%; preced. 45,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 2,3%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -30 punti; preced. -27,6 punti)10:00: PMI manifatturiero (preced. 46,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 47,3 punti).