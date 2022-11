Listini europei in rosso, Milano zavorrata da stacco cedole

Intesa

(Teleborsa) -, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. A pesare negli scambi di Piazza Affari è lo previsto oggi da molti big di Palazzo Mezzanotte , tra cui. Tra le ipotesi al vaglio l'azzeramento dell'Iva su pane, pasta e latte. Sulle pensioni il governo lavora a quota 41+62, mentre si va verso il taglio del cuneo fiscale fino 3 punti per i redditi più bassi. Sulla flat tax si ipotizza un aumento della soglia fino a 85 mila euro per gli autonomi.Secondo il presidente dell'Associazione bancaria italiana,, governo e parlamento devono lavorare per evitare che il ritardo accumulato dall'Italia nel processo di formazione del bilancio 2023 a causa delle elezioni porti all'. "I mercati e la speculazione sono assolutamente imprevedibili. Il mio auspicio è che ci sia la consapevolezza istituzionale per consentire la conclusione della legge di bilancio entro l'anno" ha sottolineato nel corso di un seminario.Oggi rappresentando la terza ammissione da inizio anno sul segmento e portando a 77 il numero di società attualmente quotate su Euronext STAR Milan.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,84%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,58%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,64%.In salita lo, che arriva a quota +192 punti base, con un incremento di 9 punti base, con il rendimento delpari al 3,95%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,74%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,22%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,15% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 26.386 punti, in calo dell'1,10%. In discesa il(-0,77%); con analoga direzione, negativo il(-1%).Tra lea grande capitalizzazione, composta, che cresce di un modesto +1,11%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,79%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,73%.I più forti ribassi, tra chi non stacca la cedola, si verificano su, che continua la seduta con -3,33%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,64%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,53%.del FTSE MidCap,(+1,16%),(+1,10%),(+1,02%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,11%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 41,5%; preced. 45,8%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 2,3%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -30 punti; preced. -27,6 punti)10:00: PMI manifatturiero (preced. 46,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 47,3 punti).