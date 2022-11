Borse europee positive. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, insieme al resto d'Europa, dove continua a regnare la cautela in attesa di avere qualche indicazione in più sulle prossime mosse di politica monetaria dalle Minutes di BCE e Fed. A condizionare i mercati è anche la riacutizzazione dei contagi di Covid in Cina.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 1,027. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.740,7 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,92%.Avanza di poco lo, che si porta a +193 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,90%.piatta, che tiene la parità, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,03%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,96%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,04 miliardi di euro, in calo del 15,87%, rispetto ai 2,42 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,66 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 6,57%.Svettache segna un importante progresso del 4,52%.avanza del 3,45%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,17%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Tra i(+4,02%),(+2,96%),(+2,83%) e(+2,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,04%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,78%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,69%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra lepiù importanti:16:00: Fiducia consumatori (atteso -26 punti; preced. -27,5 punti)10:00: PMI manifatturiero (preced. 46,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47,5 punti; preced. 47,3 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48,2 punti; preced. 48,2 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%).