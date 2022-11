Mercati europei proseguono ben intonati

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dove prevale il buonumore, a dispetto dlele preoccupazioni relative al riemergere del Covid in Cina ed alle prossime mosse di Fed e BCE: da entrambe questa settimana arriverà quache indicazione in più con la pubblicazione dei verbali dell'ultimo incontro di politica monetaria.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Lieve aumento dell', che sale a 1.746,7 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 80,55 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +192 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,92%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,7%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,94%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,75%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 26.495 punti. Guadagni frazionali per il(+0,43%); sulla parità il(-0,04%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,90%),(+3,32%), e(+1,68%).Briosa l'(+2,05%) nel giorno della presentazione del Piano alla comunità finanziaria.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,62%.Tentenna, che cede l'1,50%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,93%.di Milano,(+3,52%),(+2,74%),(+2,14%) e(+1,81%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,91%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.