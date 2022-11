Immobiliare, Ghidoni (ISPB): "Cresce interesse per riorganizzazione patrimoni"

Gruppo Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Per Intesa Sanpaolo Private Banking è un grande piacere essere al fianco di Nomisma, per il tredicesimo anno consecutivo, in occasione della presentazione del suo Rapporto sul Mercato Immobiliare. Dal nostro osservatorio privilegiato di Banca Private numero uno in Italia, costatiamoa ragionare sempre più in termini di unaimmobiliare".E' quanto affermato da, Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking (), nel suo saluto di apertura alla presentazione del III° Rapporto Quadrimestrale dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare di Nomisma."L’immobiliare - prosegue - diventa così un, non solo in un’ottica di passaggio generazionale ma anche da un punto di vista"."La qualità dei dati elaborati da Nomisma - insieme al ruolo strategico dei nostri banker e al presidio specializzato della Direzione Wealth Management di Intesa Sanpaolo Private Banking - rappresentano elementi fondamentali pero di valorizzazione del patrimonio immobiliare", ha concluso.