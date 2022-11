Mercati europei cauti guardano alla Fed

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

Saipem

Prysmian

CNH Industrial

BPER

A2A

Stellantis

Enel

Hera

Caltagirone SpA

Saras

Tod's

Sanlorenzo

Sesa

Webuild

Acea

Seco

(Teleborsa) - Si muove all'insegna dellala seduta delle principali borse europee in attesa dei verbali della Federal Reserve, mentre domani sarà la BCE a fornire il resoconto dell'ultimo direttorio. Intanto i dati sull' attività delle imprese nell'Eurozona hanno segnalato un proseguimento della contrazione a novembre, ma con livelli meno gravi del previsto.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.737,1 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 79,12 dollari per barile, in forte calo del 2,26%.Si riduce di poco lo, che si porta a +188 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,87%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,20%, composta, che cresce di un modesto +0,28%, e resta vicino alla parità(+0,04%). Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 24.581 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.592 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,84%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,48%.In luce, con un ampio progresso del 2,31%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,49%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,36%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,33%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,69%),(+3,87%),(+3,01%) e(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,76%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,99%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%.Tra ledi maggior peso:10:00: PMI manifatturiero (atteso 46 punti; preced. 46,4 punti)10:00: PMI composito (atteso 47 punti; preced. 47,3 punti)10:00: PMI servizi (atteso 48 punti; preced. 48,6 punti)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 222K unità).