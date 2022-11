Elica festeggia il ventennale della joint venture Ariafina

Elica

(Teleborsa) -, leader globale nella produzione di sistemi di aspirazione per la cucina,, brand nato in Giappone dallaPer l'occasione si terrà, presso l’Istituto Italiano di Cultura, unin collaborazione con le due aziende, in cui verrà, un’opera dell’artista italiano Gianluca Malgeri. L'opera si sostanzia in due mappe geografiche con un doppio percorso che unisce Italia e Giappone: la prima rotta sull’itinerario del Raid Roma-Tokyo, il volo compiuto nel 1920 da due giovani piloti italiani; la seconda rotta traccia il legame tra Fabriano e Tokyo, celebrando la ventennale collaborazione tra Elica e Fuji Industrial. La composizione ricorda idealmente due occhi, una doppia visione, un obiettivo comune e condiviso e diventa la metafora del legame tra le due aziende che non è soltanto professionale ma anche affettivo tra le due famiglie di imprenditori. A testimonianza di ciò, oggi durante l'evento all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, Francesco Casoli donerà l'opera realizzata a Kosuke Kashimura, Presidente della Fuji Industrial. Anche la scelta del luogo della cerimonia non è stata casuale poichè l'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo è l'istituzione impegnata a diffondere la storia e la cultura del nostro paese e a promuovere la creatività italiana in Giappone.La collaborazione fra Elica e Fuhi Industrial risale all’, periodo in cui l'azienda italiana decide di guardare al Giappone, un Paese con un elevato grado di industrializzazione, e di scegliere un partner locale, la Fuji Industrial, leader assoluto del settore delle cappe da cucina giapponese con una quota di mercato superiore al 50%.. una nicchia del mercato ad altissimo valore non ancora esistente in Giappone per il mondo delle cappe.Oggi Ariafina è unper la sua capacità di combinare la. Il tratto distintivo della joint venture ècontinua, ben visibile nella nuova serie di cappe "Viviana". Tra gli obiettivi futuri c’è l’ampliamento dell’offerta degli elettrodomestici e l’ingresso in un nuovo settore, quello professionale della ristorazione, con Ariachef, unità per il front-cooking di lusso."La collaborazione tra Elica e Fuji Industrial è un esempio di joint venture unico nel suo genere sia per la sua longevità, ma anche per il rapporto di amicizia e familiarità che è venuto a crearsi con la famiglia Kashimura, una cooperazione che va oltre il business", ha dichiarato, Presidente di Elica."Quando è nata la joint venture, l’obiettivo di Elica era quello di unire le proprie forze con Fuji Industrial e creare una nuova entità che potesse fare la differenza sul mercato giapponese", ha ricordato, CEO di Elica, aggiungendo che questa si è rivelata "una scelta vincente che conferma la solidità della vision delle due famiglie imprenditoriali nel passato e che è nostro compito rendere un asset ancora più forte nella strategia futura del Gruppo".