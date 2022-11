Tokyo positiva insieme al resto dell'Asia

Tokyo

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta positiva alla Borsa diche riapre i battenti dopo il giorno di festività, la vigilia, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi. A fare da assist sono leda parte della Federal Reserve dopo che dalle minute, dell'ultima riunione dell'1 e 2 novembre, è emerso che la banca centrale americana è a favore di un allentamento del ritmo dei rialzi dei tassi a breve.L'indice giapponeseha messo a segno un +0,93%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, è debole, -0,25% dopo la notizia di oltre 31.000 casi Covid in Cina, livello record dall'inizio della pandemia 2020.Poco sopra la parità(+0,53%); con analoga direzione, in denaro(+0,83%).In moderato rialzo(+0,55%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo(+0,13%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,15%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,07%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,24%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,8%.Tra i datisui mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50,7 punti)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,7%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49 punti; preced. 49,2 punti).