ILPRA acquista il 30% della società turca Ponapack

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del packaging, ha siglato un, società turca attiva nella produzione di macchine confezionatrici termosaldatrici e macchine e impianti per la lavorazione della carne. Ponapack ha registrato nel 2021 ricavi pari a 1,3 milioni di euro, un EBITDA di 193 migliaia di euro (EBITDA margin del 15%) e una Posizione Finanziaria Netta (debito) di 154 migliaia di euro."Prosegue il percorso di crescita del gruppo attraverso l'individuazione di target nella nostra nicchia di mercato, caratterizzate da, conformi alle più stringenti normative internazionali in materia di qualità e di sicurezza - ha commentato, presidente e amministratore delegato di Ilpra - Metteremo a fattor comune le nostre expertise per valorizzare ulteriormente il brand Ponapack ed espanderlo su scala globale".L'operazione avverrà secondo le seguenti modalità: acquisto delsociale di Ponapack, per un corrispettivo pari a 700.000 euro che sarà corrisposto quanto ad euro 350.000 per cassa al closing e quanto a 350.000 euro, sempre per cassa, entro aprile 2023; sottoscrizione, alla data del closing, di un aumento di capitale di Ponapack, interamente riservato in sottoscrizione a Ilpra, per un importo complessivo pari a 300.000 euro, di cui 289.769 euro a titolo di sovrapprezzo, a fronte dell'attribuzione di una quota pari aldella stessa.Per effetto dell'operazione, Ilpra acquisirà quote di categoria "B" dotate delle caratteristiche e prerogative previste dallo statuto di Ponapack, le quali garantiranno un, nonché il diritto di nominare la maggioranza dei 5 membri del Consiglio di Amministrazione della target.