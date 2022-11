Borse europee positive dopo l'inflazione, bene il lusso

TIM

(Teleborsa) -, dopo che l'inflazione della zona euro è diminuita più del previsto a novembre (+10,0% questo mese dopo un aumento del 10,6% a ottobre e rispetto alle aspettative del 10,4%). A Piazza Affari, come nel resto d'Europa,(Moncler +2,19, Ferragamo +4,36%, Brunello Cucinelli +2,69%) grazie all'ottimismo su unaGiornata da dimenticare per, con il titolo che ha accusato le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti, il quale ha detto che parlare ancora di un'Seduta positiva per Dea Capital, dopo ladelle indiscrezioni stampa su unadel gruppo da parte dell'azionista di controllo De Agostini.Guardando ai titoli più piccoli, volano nuove commesse per oltre 10 milioni di euro) e nuovi contratti per 5 milioni di euro).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,032. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,88%.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +196 punti base, aumentando di 5 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,87%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,35%, buona performance per, che cresce dell'1,01%, e sostenuta, con un guadagno dell'1,04%.Seduta in lieve rialzo per, con il, che termina a 24.610 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.638 punti. Guadagni frazionali per il(+0,61%); come pure, in moderato rialzo il(+0,22%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,5 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,77%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,72 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,6 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+2,36%),(+2,19%),(+2,12%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,24%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.del FTSE MidCap,(+5,18%),(+4,36%),(+2,99%) e(+2,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,11%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,61%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,44%.