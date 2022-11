BPER Banca

(Teleborsa) -comunica che a partire dal 1° dicembre 2022 il dottorlascerà l’incarico attuale e, a far data dal 31 dicembre 2022, cesserà il rapporto lavorativo con l’Azienda.Alla luce della proficua e laboriosa collaborazione, BPER Banca ringrazia il dottor Rossetti per la professionalità e la disponibilità dimostrata in questi anni e gli augura di poter ottenere ancora molte soddisfazioni per le sfide future che vorrà intraprendere.