Expert.ai, CdA delibera aumento di capitale e avvia esame guidance

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, haa pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi 7.989.586,63 euro, mediante emissione di massime 13.097.683 nuove azioni ordinarie con godimento regolare, prive di indicazione del valore nominale espresso, e da offrire in opzione agli aventi diritto.L'aumento di capitale è finalizzato ada utilizzarsi nell'ambito dell'attività della società e per il perseguimento della relativa strategia di crescita e di sviluppo, dotando il consiglio di soluzioni finanziarie ea medio lungo termine.Il CdA ha anche avviato l'esame di alcuni dati di, determinando di riaggiornarsi al giorno 2 dicembre per l'approvazione dei dati definitivi.L'offerta in opzione prevede un, previa rinuncia da parte dell'azionista Stefano Spaggiari (CEO) al numero di diritti di opzione necessario per la quadratura dell'operazione, al prezzo di 0,61 euro (di cui 0,60 euro a titolo di sovrapprezzo) per azione, per un controvalore complessivo pari a massimi 7.989.586,63 euro.