Borse asiatiche toniche su allentamento misure Pechino e parole Powell

(Teleborsa) -, che seguono il rally di Wall Street innescato dalle, il quale ha segnalato che il FOMC è pronto a, potenzialmente a partire da questo mese. L'entità delle successive misure è meno importante della durata dell'ascesa, ha aggiunto.Un'altra notizia positiva è che, a partire dai residenti del suo distretto più popoloso. Si tratta di unche riflette la pressione a cui sono sottoposti i funzionari a causa di un focolaio record e dell'opposizione pubblica alla politica Zero-Covid. Fino ad ora tutte le persone positive venivano inviate ai siti di quarantena del governo.Sul è peggiorato il sentiment dei consumatori giapponesi a novembre 2022; la lettura definitiva del PMI manifatturiero giapponese è scesa a 49 punti a novembre, dai 50,7 punti di ottobre e dai 49,4 punti della stima preliminare; l'indice PMI del settore manifatturiero cinese è salito leggermente a 49,4 punti a novembre dai 49,2 punti del mese precedente.continua la seduta con un guadagno frazionale suldell'1,05%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per, che continua la giornata all'1,44%, e per, che sale dello 0,45%.Positivo(+1,4%); con analoga direzione, in moderato rialzo(+0,3%). Leggermente positivo(+0,48%); con analoga direzione, buona la prestazione di(+0,98%).Andamento negativo per l', che tratta con una perdita dell'1,06%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,02%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,1%.Il rendimento dell'scambia 0,26%, mentre il rendimento per ilè pari 2,91%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 49,4 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 48,9 punti; preced. 49,2 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 48,4 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. 1,8%)01:50: PIL, trimestrale (preced. 1,1%).