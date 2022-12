Borse europee toniche. A Milano banche in frenata

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. A fare da assist ai listini azionari ha contribuito il calo dell’inflazione americana e l’annuncio del presidente della Fed, Jerome Powell, di un rallentamento della stretta monetaria già dalla prossima riunione di dicembre.Sul mercato valutario, seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,92%. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,91%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,84%), che raggiunge 82,03 dollari per barile.In forte calo lo, che raggiunge +177 punti base (-19 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,70%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,76%; contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,39%; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,70%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,31%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,06 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.340,2 milioni di euro, pari al 77,84%, rispetto ai precedenti 1,72 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,51 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,87 miliardi.di Piazza Affari, ben impostata, che mostra un incremento del 3,78%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,69%.In luce, con un ampio progresso del 2,98%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,46%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,64%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,42%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,13%),(+5,41%),(+4,97%) e(+4,85%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,53%.scende del 2,41%.Calo deciso per, che segna un -2,22%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,09%.Tra ledi maggior peso:02:30: PMI manifatturiero (atteso 49,4 punti; preced. 49,4 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 48,9 punti; preced. 49,2 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -2,8%; preced. -0,9%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,6%; preced. 1,2%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,3 punti; preced. 47,3 punti).