Wall Street in rally con Powell che segnala un rallentamento del rialzo tassi

(Teleborsa) -, che porta a casa un guadagno del 2,18% sul; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +3,09% termina a quota 4.080 punti. Balza in alto il(+4,56%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+3,41%).A spingere gli acquisti sono state le parole del, che ha annunciato come. Il numero uno della Fedderal Reserve, parlando ad un evento del Brookings Institution a Washington, ha affermato che "il momento di rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi potrebbe arrivare già dalla riunione di dicembre". Questo non vuol dire che il rialzo dei tassi si fermerà ma che probabilmente, il ritmo dei rialzi di tre quarti di punto delle ultime decisioni della FED potrebbe scendere a mezzo punto.Infatti, ha precisato Powell, "nonostante alcuni sviluppi promettenti,". Per il presidente della FED, "è probabile che il ripristino della stabilità dei prezzi richieda il mantenimento dei tassi a un livello restrittivo ancora per un po' di tempo".Sul fronte delle, ha chiuso in, dopo aver comunicato una guidance sotto le attese, con il CEO che ha parlato di un aumento dei venti contrari macroeconomici che ha allungato i cicli di vendita., invece, per, che ha registrato una trimestrale superiore alle attese nonostante la maggiore incertezza.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:13:30: Challenger licenziamenti (preced. 33,84K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 240K unità)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,6 punti; preced. 47,6 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49,8 punti; preced. 50,2 punti)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%).