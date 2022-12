Borse europee deboli, Piazza Affari inclusa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Finale in rosso per le principali borse europee dopo che, le indicazioni di solidità, giunte dal mercato del lavoro statunitense hanno messo in dubbio le prospettive di un possibile rallentamento del ritmo di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, già dalla riunione in calendario questo mese.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Lieve calo dell', che scende a 1.793,2 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 81,39 dollari per barile.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +190 punti base, con un forte incremento di 13 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,76%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,27%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità; incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,26%.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,33 miliardi di euro, in deciso ribasso (-23,88%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,06 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,87 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,78 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,22%),(+2,38%),(+1,99%) e(+1,94%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,23%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,06%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,05%.scende del 2,03%.di Milano,(+7,36%),(+4,36%),(+2,86%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,81%.Calo deciso per, che segna un -3,03%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,87%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,39%.Tra lepiù importanti:08:00: Bilancia commerciale (atteso 5,2 Mld Euro; preced. 2,8 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (preced. -0,9%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 31,5%; preced. 41,9%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -2%; preced. 1,6%)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%).