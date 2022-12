Debole Wall Street in attesa del report sul mercato del lavoro

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,56%, mentre, al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 4.077 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%); con analoga direzione, sulla parità l'(-0,18%).In una seduta senza particolari spunti, gli investitori hanno iniziato a guardare alche viene diffuso nella giornata di venerdì. Secondo il consensus, i datori di lavoro hanno aggiunto 200.000 posti di lavoro a, in rallentamento rispetto ai 261.000 di ottobre, ma comunque a un ritmo salutare. Il tasso di disoccupazione si dovrebbe mantenere al 3,7%.Al termine di un incontro alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Unitie il presidente francesehanno sottolineato l'importanza dell'alleanza delle nazioni in mezzo all'incertezza in Europa per l'invasione russa dell'Ucraina, anche se ladi Biden.del Dow Jones,(+1,29%),(+0,95%),(+0,74%) e(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+17,78%),(+8,28%) e(+6,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,56%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,76%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,04%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,82%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 261K unità)15:45: PMI servizi (preced. 46,1 punti)15:45: PMI composito (preced. 46,3 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,3%)16:00: ISM non manifatturiero (preced. 54,4 punti)14:30: Bilancia commerciale (atteso -72,2 Mld $; preced. -73,3 Mld $).