Mercati cauti con focus su dati macro USA. Milano si allinea

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari,, importanti per capire lo stato di salute dell'economia americana e le prossime mosse della FED.Intanto, questa settimana è stato comunicato che l'inflazione nell'Eurozona è scesa più del previsto a novembre, ma è rimasta vicina ai livelli record del 10% su base annua. La presidente della Banca centrale europea,, spingendo la banca centrale a dover inasprire la politica monetaria più di quanto sarebbe altrimenti necessario.Sul è risultato migliore delle attese l'andamento del commercio estero tedesco a ottobre 2022. È scesa oltre le previsioni la disoccupazione in Spagna nel mese di novembre 2022. Sono invece diminuite oltre le attese la produzione industriale francese a ottobre 2022. Infine, si sono moderati i prezzi alla produzione della Zona Euro.In ribasso, che segue la debolezza del settore a livello europeo, con la controllatache ha firmato un accordo perdel 100% di PLT, gruppo italiano integrato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella fornitura di energia a clienti retail., che si avvicina al prezzo di 1,5 euro offerto dalla controllante De Agostini per ilda Euronext STAR Milan tramite OPA.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,053. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,64%.In leggero rialzo lo, che si posiziona a +187 punti base, con un incremento di 1 punto base, mentre ilriporta un rendimento del 3,65%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,48%, poco mosso, che mostra un -0,18%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,01%.Nessuna variazione significativa per il, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.690 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.767 punti, sui livelli della vigilia. In rialzo il(+0,87%); come pure, sale il(+1,37%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,44%),(+2,38%),(+1,89%) e(+1,71%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,02%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,80%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,62%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%.di Milano,(+5,78%),(+5,00%),(+4,73%) e(+3,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,36%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,99%.Tentenna, che cede lo 0,88%.