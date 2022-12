Wall Street in calo, nuovi timori per la Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue in calo la borsa di Wall Street dopo che il dato sul mercato del lavoro, solido nel mese di novembre, ha messo in dubbio tra investitori le prospettive di un possibile rallentamento del ritmo di rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, già dalla riunione in calendario questo mese.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 34.262 punti, con uno scarto percentuale dello 0,39%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,65%, scambiando a 4.050 punti. In rosso il(-1,14%); con analoga direzione, in discesa l'(-0,76%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones,(+3,31%),(+0,67%),(+0,62%) e(+0,51%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,26%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,78%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,59%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,43%.Tra i(+5,28%),(+4,44%),(+3,73%) e(+3,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,10%.In perdita, che scende del 4,76%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,65 punti percentuali.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)14:30: Variazione occupati (atteso 200K unità; preced. 284K unità)15:45: PMI servizi (preced. 46,1 punti)15:45: PMI composito (preced. 46,3 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,3%).