Rete elettrica di Roma, Terna autorizza nuovo intervento: investimento di oltre 2 milioni di euro

(Teleborsa) - Procede il. È stato, infatti, autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'intervento che prevede un nuovo raccordo in cavo interrato che coinvolgerà i Municipi XI e XII. Per l'opera, la società guidata daha previsto unIl collegamento – fa saperein una nota – percorrerà la viabilità locale esistente e, partendo dallasarà congiunto alla linea a 150 kV. Il breve tratto di linea interrata lungo poco più di 500 metri, unitamente al rifacimento della Stazione Elettrica, consentirà la demolizione parziale di due linee aeree esistenti – "Magliana-Palidoro" e "Aurelia-Magliana" - per un totale di circa 15 km e 65 sostegni che attraversano zone a elevata densità abitativa.In particolare, le demolizioni interesseranno oltre 2 km di elettrodotto ricadenti in due aree protette, leL'intervento – spiega Terna – rientra nel più ampio piano di riassetto della rete elettrica dell'area metropolitana della Capitale, oggetto di uno specificoL'accordo prevede la razionalizzazione della rete ad alta e altissima tensione della città, prediligendo la realizzazione di linee in cavo interrato per ridurre l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio urbano."La firma del decreto autorizzativo da parte del Ministero – si legge nella nota – arriva a seguito di un importante lavoro di collaborazione e dialogo tra Terna e l'Amministrazione Comunale. Proprio nelle scorse settimane, la società che gestisce la rete elettrica di Roma ha incontrato i cittadini interessati dal passaggio delle attuali linee aeree per presentare il piano delle attività, confermando così l'attenzione alle esigenze dei territori".