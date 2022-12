In rosso Wall Street su timori recessione. Crolla Meta

JPMorgan Chase

(Teleborsa) -su preoccupazioni che dati macroeconomici forti impongano allauna politica monetaria più restrittiva. Gli analisti continuano a credere che la prossima settimana il rialzo dei tassi sarà di "soli" 50 punti base, ma ilIl CEO di, ha affermato cheil prossimo anno. I consumatori hanno 1,5 trilioni di dollari di risparmi in eccesso dai programmi di stimolo alla pandemia di Covid e stanno spendendo il 10% in più rispetto al 2021, ha spiegato in un'intervista a CNBC. "ciò che ho appena detto, e quel trilione e mezzo di dollari finirà a metà anno del prossimo anno ha detto Dimon - Quando guardi avanti, queste cose potrebbero benissimo far deragliare l'economia e causare una recessione lieve o dura".dell'1,14% sul; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 3.936 punti (-1,6%). Pessimo il(-1,94%); sulla stessa linea, in forte calo l'(-1,73%).Crolla- la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp - su indiscrezioni in merito a una, secondo cui Facebook e Instagram non dovrebbero richiedere agli utenti di accettare annunci personalizzati basati sulla loro attività digitale.del Dow Jones,(+0,64%) e(+0,55%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,60%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,07%.(+2,20%),(+1,51%),(+1,44%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,17%.In apnea, che arretra del 6,71%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,40%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,09%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Bilancia commerciale (atteso -80 Mld $; preced. -74,1 Mld $)14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3,1%; preced. 3,5%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,88 Mln barili; preced. -12,58 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 225K unità).