Prada, Andrea Guerra sarà nominato CEO a gennaio

(Teleborsa) -, azionista di controllo del gruppo di moda Prada, ha comunicato che nella riunione del consiglio di amministrazione che si terrà il 26 gennaio 2023saràed Executive Director.Guerra, che è stato CEO di Luxottica e dell'Hospitality Excellence di Lvmh, avrà il compito didella famiglia, rappresentata dal primogenito Lorenzo Bertelli.manterrà il suo ruolo nel CdA come Executive Director e la carica di direttore creativo di Miu Miu e Prada.rimarrà Executive Director, mentre - con la nomina di Guerra - Miuccia Prada e Patrizio Bertelli cesseranno dalla carica di amministratori delegati.Inoltre, all'annuale degli azionisti, Patrizio Bertelli sarà proposto comee Paolo Zannoni come Vice Presidente esecutivo."Si tratta di un, impegnandoci a fondo nell'azienda, per contribuire maggiormente all'evoluzione del Gruppo Prada e facilitare la successione di Lorenzo Bertelli, futuro leader del Gruppo", hanno commentato Miuccia Bianchi e Patrizio Bertelli."Ringraziamo Andrea Guerra per la disponibilità ad accettare l'incarico, con l'obiettivo di raggiungere una crescita costante e sostenibile - hanno aggiunto - Andrea Guerra, con la sua lunga esperienza professionale, ha mostrato, fondendo la loro cultura e le esigenze di un'azienda in continua evoluzione e attiva sui mercati internazionali".