Edison, CdA nomina per cooptazione Luc Rémont amministratore

Edison

EDF

Schneider Electric

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, preso atto delle dimissioni rassegnate da Jean-Bernard Lévy, ha. Rémont, che resterà` in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, non è in possesso di azioni Edison alla data della nomina.Luc Rémont è statodi, colosso francese dell'energia che controlla Edison. L'ex dirigente dideve affrontare la grande sfida didi EDF, su cui è in atto l'OPA dello Stato francese per salire al 100% del capitale.