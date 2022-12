Milano tiene la posizione in una seduta debole per l'Europa

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, mentre si muovono in calo le principali Borse europee, nella. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che le vendite al dettaglio in Italia hanno registrato a ottobre una flessione che riguarda sia i beni alimentari che i non alimentari.La Banca Centrale Europea (BCE) ha invece reso noto che lenel 2023 sono aumentate ad ottobre, e le previsioni per i tre anni successivi sono rimaste ferme a un tasso ancora ben al di sopra del target del 2%.Sul listino milanese spicca la performance di, che hasui ricavi 2022 prevedendo una crescita intorno al 28% (+25% previsto a ottobre), mentre per il 2023 prevede una crescita dei ricavi intorno al 12% (contro il +10% indicato due mesi fa).di, dopo l'annuncio dell'di Credem Private Equity SGR, che intende acquisire l'intero capitale della società e procedere al delisting.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,047. L'è sostanzialmente stabile su 1.772,9 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 74,02 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +187 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,67%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,56%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,15%, e pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%., ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.235 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.249 punti, sui livelli della vigilia.Poco sotto la parità il(-0,25%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-0,82%).di Milano, troviamo(+1,12%),(+1,08%),(+1,00%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,84%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,84%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,57%.Tra i(+7,78%),(+3,20%),(+2,61%) e(+2,02%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,73%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,46%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.