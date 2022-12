Piazza Affari tiene parità grazie a utility. Cucinelli su nuovi massimi

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -termina la seduta sulla parità, in una giornata di generale debolezza per i mercati europei. Pochi gli spunti, anche a causa della. Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che le vendite al dettaglio in Italia hanno registrato a ottobre una flessione che riguarda sia i beni alimentari che i non alimentari.Sul listino milanese spicca la performance di, che ha guadagnato quasi il 10% e ha, dopo aversui ricavi 2022 - prevedendo una crescita intorno al 28% (+25% previsto a ottobre) - mentre per il 2023 anticipa una crescita dei ricavi intorno al 12% (contro il +10% indicato due mesi fa).Termina con un- a 11,55 euro per azione -, dopo l'annuncio dell'a 12 euro di Credem Private Equity SGR, che intende acquisire l'intero capitale della società e procedere al delisting.(-6%) perall'indomani della presentazione dei conti dei 9 mesi , nonostante affermi che le caute prospettive per il 2023 lasciano spazio a ulteriori sorprese positive sugli utili.(+2%) per, dopo che ha comunicato di aver sottoscritto con Alsa France, in qualità di venditore, un contratto per l'acquisto del 100% delle azioni ordinarie e dei diritti di voto di EM Foods.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,047. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,50%. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-1,65%), che ha toccato 73,02 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +181 punti base, con un calo di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento delpari al 3,60%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,24%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,41%.archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,1% sul, mentre, al contrario, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 26.287 punti, in calo dell'1,20%.Senza direzione il(-0,08%); in lieve ribasso il(-0,42%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,84 miliardi di euro, con un incremento di ben 561,3 milioni di euro, pari al 44,04%, rispetto ai precedenti 1,27 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,37 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,59 miliardi.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,38%.Buona performance per, che cresce del 2,00%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,74%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,26%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,17%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%.di Milano,(+9,84%),(+2,68%),(+2,59%) e(+2,44%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,85%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,52%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,01%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,88%.