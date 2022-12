Pioggia di vendite a Wall Street, timori recessione

Dow Jones

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, con il sentiment degli investitori appesantito dai fondati timori che l'auspicato scenario di un rallentamento nel percorso di rialzo dei tassi da parte delle Fed si stia facendo più lontano, visti i recenti nuovi dati che attestano la buona salute dell'economia americana.Ilaccusa una flessione dell'1,03% sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.941 punti. In netto peggioramento il(-2,01%); con analoga direzione, pessimo l'(-1,66%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.Al top tra i(+0,80%) e(+0,69%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,79%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,60%.scende del 2,58%.Calo deciso per, che segna un -2,54%.Tra i(+2,68%),(+1,98%),(+1,96%) e(+0,93%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,27%.Sensibili perdite per, in calo del 6,47%.In apnea, che arretra del 5,47%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,35%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 3,1%; preced. 3,5%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,88 Mln barili; preced. -12,58 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 225K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,2%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).