Giornata cauta per Milano, in perfetta sintonia con l'andamento piatto dei Listini europei

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dello 0,76%.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,051. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,92%.Torna a salire lo, attestandosi a +187 punti base, con un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,68%.poco mosso, che mostra un +0,02%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,12%, e resta vicino alla parità(-0,2%).Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 24.207 punti; sulla stessa linea, incolore il, che archivia la seduta a 26.228 punti, sui livelli della vigilia.Senza direzione il(+0,12%); poco sopra la parità il(+0,2%).Nella Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,28 miliardi di euro, in calo di 302,7 milioni di euro, rispetto ai 1,59 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,3 miliardi di azioni, rispetto ai 0,41 miliardi precedenti.Tra i 396 titoli trattati, 142 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 169 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 85 titoli.Tra idi Milano, in evidenza(+2,41%),(+2,08%),(+2,02%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,76%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,80%.Tentenna, che cede l'1,15%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,08%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,99%),(+2,94%),(+2,76%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,51%.scende del 2,38%.Calo deciso per, che segna un -1,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,59%.