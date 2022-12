Borse europee caute. Attesa per dati macro USA

Atlantia

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità, in una seduta interlocutoria, con gli investitori che guardano alle riunione delle banche centrali, Fed e BCE, in calendario la prossima settimana. I due istituti annunceranno le loro decisioni sui tassi e daranno indicazioni sulle prospettive dell'economia nel 2023.Nel breve termine, gli addetti ai lavori guardano al dato in arrivo, più tardi, sui, con l'aspettativa che contribuire a portare la Federal Reserve a rallentare il ritmo di stretta della sua politica monetaria.In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso, dove sono revocate oggi dalle negoziazioni su Euronext Milan le azioni. Schema Alfa ha dato corso alla procedura di adempimento dell’obbligo di acquisto e del diritto di acquisto per rilevare il 100% di Atlantiache risulta interamente detenuta da Edizione, Blackstone Infrastructure Partners e Fondazione CRT.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,056. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,58%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,7%.Sale lo, attestandosi a +191 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,77%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,32%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,12%, e resta vicino alla parità(+0,04%). Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,60% sul, continuando sulla scia ribassista rappresentata da sei cali consecutivi, in essere da venerdì scorso.Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,10%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,38%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,36%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,15%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende dell'1,74%.di Milano,(+2,07%),(+1,96%),(+1,83%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,63%.Calo deciso per, che segna un -1,57%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,37%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,34%.Tra i dati03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,6%; preced. 2,1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,4%; preced. -1,3%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,2%; preced. 8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 0,6%).