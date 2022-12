Saras, titolo volatile su confronti con valore raffineria Isab-Lukoil

Saras

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della raffinazione del petrolio e nella produzione di energia elettrica. Dopo unaa 1,1015 euro per azione, con sospensione per eccesso di rialzo, il titolo ha perso terreno e ceduto allaA incidere sull'andamento è la(Siracusa, Sicilia). Secondo indiscrezioni di stampa, la società russa Lukoil e il fondo di private equity statunitense Crossbridge sarebbero vicini a un accordo per la vendita della raffineria per un"La valorizzazione di Isab può avere", fa notare. La raffineria Isab ha una capacità di raffinazione che raggiunge le 20 MTPA abbinata ad un impianto da IGCC 549 MW. Saras ha una capacità di 15 MTPA con un impianto IGCC da 575 MW."La nostra valutazione dellanel modello della somma delle parti - scrivono gli analisti - Riteniamo che la nostra valorizzazione di Saras possa essere coerente con un la valorizzazione emersa per il deal su Isab considerata la differente capacità produttiva nella raffinazione e nella petrolchimica".Peggiora la performance di, con un, portandosi a 1,0325 euro, dopo aver toccato un minimo di seduta a 1,022. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,003 e successiva a quota 0,9725. Resistenza a 1,082.