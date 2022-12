e-Novia ammessa su Euronext Growth Milan. Capitalizzazione di 167 milioni

Brembo

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato della mobilità sostenibile e robotica collaborativa, è statada Borsa Italiana alle negoziazioni delle azioni ordinarie sue (EGM Pro). L'inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 16 dicembre 2022. "e-Novia giunge a questo rilevante obiettivo dopo sette anni nel deep tech per la mobilità sostenibile e per la robotica collaborativa nei quali ha sviluppato soluzioni che, integrando tecnologie elettroniche e meccaniche con intelligenza artificiale, hanno dato vita a nuovi paradigmi di utilizzo dei prodotti tradizionali della mobilità e della robotica", ha dichiarato, co-founder e CEO della società.La quotazione segue al, perfezionato da ultimo nel corso del mese di novembre 2022, che ha consentito a e-Novia non solo il reperimento di capitale di rischio per complessivi 14,7 milioni di euro, ma anche di ampliare il proprio network di azionisti attraverso l', con orizzonte di investimento a medio-lungo termine. Tra i soci ci sono nomi noti della finanza come Dompè, ClubTech Investimenti,, Shimano,e Agrati.Ildi quotazione è stato fissato dal CdA in 7,20 euro, pari al prezzo di sottoscrizione nell'ambito del private placement. Laalla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa 167 milioni di euro e ilsarà pari al 10,33% del capitale sociale.e-Novia ha registrato unaconsolidata pari a 5,65 milioni di euro al 30 giugno 2022 e pari a 5,06 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Idel gruppo sono stati pari a 6,16 milioni di euro al 31 dicembre 2021 e 3,54 milioni di euro al 30 giugno 2022. Ilal 30 settembre 2022 ammonta a 11,5 milioni di euro, di cui circa il 51% da realizzarsi nel 2023.Nel processo di quotazione e-Novia è assistita dain qualità di. Equita K Finance del gruppo Equita ha agito in qualità di advisor finanziario del private placement.