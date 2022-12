Sul sito web dell’Aeroporto di Milano Bergamo la nuova sezione “BGY sostenibile”

(Teleborsa) - l sito web dell’Aeroporto di Milano Bergamo (milanbergamoairport.it) si arricchisce con la nuova sezione “” (sustainability.milanbergamoairport.it), dedicata all’ampio e articolatodi Sostenibilità che ilpersegue e implementa costantemente con l’obiettivo di mettere in atto iniziative volte alla conservazione dell’ambiente, al concorso della vita sociale e culturale, ale al. Il riassunto di un impegno collettivo, divulgato in una vetrina digitale continuamente aggiornata per essere consapevoli e partecipi del valore che l’aeroporto genera, garantendo la mobilità e il rilevante supporto socioeconomico al territorio di riferimento.La missione del, oltre che valorizzare l’infrastruttura affidata, è quella di concorrere alla crescita del territorio e alla conservazione dell’ambiente, rendendo sempre più compatibile l’attività aeronautica, adottando le tecnologie più avanzate unitamente a sistemi e soluzioni logistiche più efficienti, utili allo scopo.In tal senso, BGY Sostenibile è stato concepito per riflettere il valore generato dall’aeroporto, espresso anche attraverso la partecipazione alle iniziative di interesse pubblico e la promozione del territorio sotto l’aspetto culturale, turistico e naturalistico. Un sito in continuo divenire, che riporta quanto si produce nell’interesse e a beneficio della comunità territoriale, per la difesa dell’ambiente, la valorizzazione della cultura e il welfare aziendale.La pubblicazione online di BGY Sostenibile si inserisce nel percorso intrapreso dal Gruppo SACBO con l’obiettivo di condividere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile contenuti nell’, da raggiungere attraverso l’implementazione di strategie che puntino a ridurre l’impatto ambientale, promuovere comportamenti sostenibili e definire un sistema aeroportuale massimamente eco-friendly.