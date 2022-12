Debole l'azionario europeo. Focus sulle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il forte rialzo della vigilia in scia al dato sull', che lascia sperare in una stretta meno aggressiva da parte della, la cui decisione è attesa stasera al termine della riunione di politica monetaria. In focus anche le mosse domani disui tassi di interesse.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.808,8 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,06%.Aumenta di poco lo, che si porta a +190 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,85%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,38%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,23% sul; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.640 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,56%),(+1,21%),(+0,81%) e(+0,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,32%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,31%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,08%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,84%.Tra i(+1,99%),(+1,82%),(+1,30%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,53%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,49%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:00:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 2,6%; preced. -4,6%)05:30: Produzione industriale, mensile (atteso -2,6%; preced. -1,7%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10,9%; preced. 11,1%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 2%)09:00: Prezzi consumo, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%).