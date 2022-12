Debole Wall Street con prospettive tassi alti per tutto 2023

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo la decisione della FED di alzare i tassi di interesse di 50 punti base, con ilche lima lo 0,27%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 4.004 punti. Leggermente negativo il(-0,57%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,36%).Sebbene l'entità dell'aumento dei tassi fosse ormai scontata, gli, un po' più alto di quanto previsto dagli operatori. Inoltre, la Banca centrale statunitense prevede che manterrà i tassi più alti fino al 2023, senza riduzioni fino al 2024.del Dow Jones,(+1,00%),(+0,84%),(+0,67%) e(+0,63%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,53%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+7,26%),(+3,30%),(+3,05%) e(+2,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -14,38%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,89%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,75%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,6 Mln barili; preced. -5,19 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -10 punti; preced. -19,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,27%).