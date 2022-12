Florence, finanziamento da 20 milioni per M&A da Anthilia e Clessidra

(Teleborsa) - Florence One, società veicolo interamente detenuta dal Fondo Italiano d'Investimento, ha emesso un, polo di aggregazione che mira a consolidare le società attive nella produzione di abbigliamento conto terzi di fascia luxury e Made in Italy. Le risorse raccolte serviranno a, con particolare focus sul segmento della pelletteria.Nato nel 2020 da un progetto di build-up promosso da Fondo Italiano d'Investimento, il Gruppo Florence conta oggiattive nella produzione di capi d'abbigliamento e prevede di chiudere il 2022 con undi euro.Il prestito obbligazionario è statoin quote paritetiche daattraverso i fondi Anthilia BIT III, Anthilia BIT IV Co-Investment Fund e Anthilia Eltif Economia Reale Italia, e daattraverso il fondo Clessidra Private Debt Fund.