Impianti ammessa su Euronext Growth Milan. Capitalizzazione di 9 milioni

(Teleborsa) -, società che agisce come System Integrator nei settori ICT (Information & Communication Technology) & Audio Video con particolare riguardo a soluzioni di videocomunicazione & UCC (Unified Communication & Collaboration), ha comunicato che le propriesono stati(EGM), il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 16 dicembre 2022.L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.666.500 azioni ordinarie di nuova emissione a undi 1,20 euro per azione, con unapari a circa 2 milioni di euro (in caso di eventuale esercizio integrale dell'opzione Greenshoe concessa a Integrae SIM). Lapost aumento di capitale, calcolata sulla base del prezzo di offerta, è pari a 8.951.400 euro (9.199.800 euro in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe), con undel 19,57% (21,74% in caso di esercizio integrale dell'opzione Greenshoe)."Questo importante traguardo non rappresenta un punto di arrivo, ma segna per noi l'inizio di un nuovo corso che ci aiuterà nei nostri obiettivi di crescita futura - ha commentato il- Abbiamo intrapreso questo percorso nella convinzione che l'ingresso nel mercato dei capitali fosse la via migliore per acquisireper percorrere la via del, cogliendo le differenti opportunità che si presenteranno".Lo Russo avrà ildel capitale, mentre Simona Castelli - co-founder e presidente - avrà ildel capitale.Nel 2021 Impianti ha realizzatoper 9,8 milioni di euro, in crescita del 58,5% rispetto al 2020 e unpari a 1 milione di euro, rispetto a 0,4 milioni di euro nel 2020. La crescita è stata sostenuta dalla recente digitalizzazione della Pubblica Amministrazione supportata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal sempre maggior contributo fornito dal marketplace B2B di Amazon.Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Impianti è assistita dain qualità di, da Pedersoli Studio Legale in qualità di Consulente Legale e Fiscale, da Nexia Audirevi in qualità di Società di Revisione per la revisione volontaria del Bilancio 2021, Bilancio Intermedio al 30/06/2022, Bilancio Pro-forma 2021 e Bilancio intermedio Pro-forma al 30/06/2022 e da CDR Communication in qualità di Investor Relations e Media Relations Advisor.