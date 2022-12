Wall Street resta al palo in attesa della Federal Reserve

Delta Air Lines

(Teleborsa) -, con gli investitori che. La FED dovrebbe concludere il meeting di dicembre con un, ovvero minore rispetto ai quattro aumenti consecutivi di 75 punti base. Il ritmo più moderato di aumenti dei tassi è giustificato dalla stretta cumulativa e dai ritardi nella trasmissione della politica monetaria. Inoltre, i prezzi al consumo inferiori alle attese a novembre sono una buona notizia per la FED, anche se non significa che la lotta all'inflazione sia finita."È ampiamente previsto che il Federal Open Market Committee (FOMC) rallenti il rialzo dei tassi da 75 punti base (bps) a 50 bps nella riunione di oggi", fa notare Francois Rimeu, Senior Strategist di La Française AM. ", lasciando aperte le opzioni per un altro rialzo di 50 punti percentuali, un'ulteriore riduzione a 25 punti percentuali o addirittura non fare nulla in quella riunione", aggiunge l'analista.Sul fronte, sono risultati in diminuzione ia novembre 2022, secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano.Tra gli, spicca la comunicazione di, la quale prevede che i suoi, spinti dalla robusta domanda di viaggi e da un calo dei costi operativi diversi dal carburante.Per quanto riguarda i, Goldman Sachs ha tagliato il suo prezzo obiettivo sua 235 dollari per azione da 305 dollari, citando una domanda più debole. BofA Securities è passato a underperform da neutral su, citando un ambiente difficile per raggiungere la crescita degli utili.ha ricevuto un upgrade a outperform neutral a parte di Wedbush.Sostala Borsa di New York, con ilche si attesta a 34.171 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 4.030 punti. In frazionale progresso il(+0,26%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,29%).Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,91 Mln barili; preced. -5,19 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -10 punti; preced. -19,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,27%).